Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 11.05.2025 13:30

Bir annenin en anlamlı yolculuğu

Anne Çiğdem Bök Ekiz, Down sendromlu 6 aşındaki kızı Sare ile aralarındaki tarifsiz bağı Anneler Günü'nde TRT Haber'e anlattı.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

İstanbul Mecidiyeköy’de yaşayan 44 yaşındaki Çiğdem Bök Ekiz, 6 yaşındaki Down sendromlu kızı Sare ile hayatının en anlamlı yolculuğunu yaşıyor.

İlk çocuğunu 2011 yılında kucağına alan Ekiz, ikinci hamileliğinde yaşadığı kaybın ardından, son hamileliğinde ise doktorlardan bebeğinin Down sendromlu olabileceğini öğrendi.

O an hissettiklerini, “Kalbimden bıçak saplanmış gibi hissettim, nefes alamıyordum” sözleriyle dile getiren Çiğdem Bök, Sare’nin doğumuyla birlikte hem büyük bir şok hem de tarifsiz bir sevgi yaşamaya başladı.

Bir annenin en anlamlı yolculuğu

"Onun olduğu her gün bayram"

Sare doğduğunda yüzüne bakar bakmaz Down sendromunu fark eden Çiğdem Bök Ekiz, o anki duygularını; “Ne mutluluktu ne üzüntü, sadece Sare için ne yapabilirim diye düşündüm” diye anlatıyor.

Gece gündüz araştırmalara başlayan ve kendisini kızının gelişimi için adayan Ekiz; “Bir sene 365 gün, 12 ay ve her gün benim için bayram ve attığı her adım bu bayramı daha da yaşatıyor” diyerek kızına duyduğu sevgiyi anlatıyor.

Bir annenin en anlamlı yolculuğu

"Ölçülemeyecek kadar kıymetli bir duygu"

Çiğdem Bök Ekiz geriye dönüp baktığında Sare’yi dünyaya getirme kararından hiç pişman olmadığını söylüyor.

Ekiz, Sare’yi “Onun varlığı tarif edilemez bir sevgi, kelimelere dökülemeyen bir bağ” olarak özetliyor.

Sare sayesinde korkularının üzerine gittiğini, anneliğin 24 saatlik, en değerli görev olduğunu her an hissettiğini belirten Çiğdem Bök Ekiz, Anneler Günü için de şunları söyledi:

“Tüm annelerin ama özellikle de özel çocuk ve şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelik, pırlantalarla, parayla ölçülemeyecek kadar kıymetli bir duygu.”

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Anneler Günü İstanbul
Sıradaki Haber
Türk mutfağı dünya sahnesinde hızla yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
13:09
Depremde sağ bacağını kaybeden anne yaşadığı zor günleri unutmaya çalışıyor
12:57
Bakan Kacır: Türk milletinin öz evlatları Türk milletinin imzasını gökyüzüne attılar
12:50
Hazine'den tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
13:20
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Fedakar anne hayatını serebral palsili kızına adadı
Fedakar anne hayatını serebral palsili kızına adadı
FOTO FOKUS
Güvenlik korucusu anne vatan nöbetinde
Güvenlik korucusu anne vatan nöbetinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ