2025 ailenin yılı

Aile, toplumun tüm yapısının temelini oluşturan en güçlü bağ... Sevgi, güven, aidiyet ve dayanışma gibi insani değerlerin filizlendiği bu yapı, hem bugünün hem de geleceğin en önemli güvencesi. Ancak günümüzün değişen yaşam koşulları ve sosyal dönüşümleri aile yapısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle aile kurumunu destekleyen sosyal politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etti. Bu karar, yalnızca sembolik bir adım olmanın ötesine geçerek, aileyi merkeze alan kapsamlı bir sosyal dönüşüm sürecinin önünü açtı.

Aile Yılı boyunca hayata geçirilen destek programları hem ekonomik anlamda aileleri rahatlattı hem de toplumun bilinçlenmesine katkı sundu. Aile Haftası kapsamında bugüne dek yapılan ve yıl boyunca da yapılacak olan destek, proje ve etkinlikleri derledik.

[Fotoğraf: Getty Images]

Her çocuk için anneye maddi destek

Aile Yılı kapsamında en çok ses getiren uygulamalardan biri, kuşkusuz doğum yardımları oldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her ilk çocuk için ailelere tek seferlik 5 bin lira destek verilmeye başlandı. Aynı tarihten sonra dünyaya gelen ikinci çocuk için annelere her ay düzenli olarak bin 500 lira ödeme yapılıyor.

Üçüncü çocukla birlikte bu destek 5 bin liraya kadar yükseliyor. 5 yaşına kadar devam edecek bu maddi destekler sadece 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli. Bu uygulama, çocuk sahibi olmayı düşünen ailelere ekonomik rahatlama sunmasının yanında yeni doğanlara hayata sağlıklı bir başlangıç imkanı sağlıyor.

Evlenecek gençlere destek

Aile kurma yolundaki gençlere yönelik destekler de bu yıl önemli ölçüde genişletildi. Aile ve Gençlik Fonu, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Yeni evlenecek gençlere, ilk iki yılı geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunulmaya başlandı. Bu destekten faydalanabilmek için 18-29 yaş arasında olmak, gayrimenkul sahibi olmamak, gelir düzeyinin belirli bir sınırın altında olması ve resmi nikah tarihine 2 ila 6 ay kalmış olması gibi bazı şartlar aranıyor.

[Fotoğraf: Getty Images]

Evlenecek gençlere sunulan bir diğer destek ise mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yapılması gereken özel indirimler… Bu kapsamda kampanyaya katkı sağlayan firmalar, mevcut indirimlerin yanı sıra yüzde 5 ile yüzde 35 arasında değişen ek indirimler sunacak.

Kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modelleri

Kadınların hem iş hayatında aktif olabilmeleri hem de annelik rollerini sürdürebilmeleri için Aile Yılı kapsamında önemli adımlar atıldı. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri teşvik edilirken, çocuk bakımını kolaylaştıracak uygulamalar yaygınlaştırıldı. Özellikle kreş sayısının artırılması yönünde yapılan çalışmalar sayesinde hem çocukların güvenli bir ortamda büyümeleri destekleniyor hem de kadınların iş gücüne katılımı kolaylaşıyor.

Seyahat indirimiyle kavuşmalara destek olunuyor

2025 Aile Yılı kapsamında, ailelerin birlikte seyahat etmesini teşvik etmek amacıyla ulaşımda indirimli bilet uygulaması başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “2025 Aile Yılı’nda kavuşmalara destek oluyoruz” mesajıyla duyurduğu kampanyayla uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde ailelere yüzde 50’ye varan indirimler sağlanıyor.

Uygulama kapsamında, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişi birlikte uçak bileti aldığında yüzde 15 indirim uygulanıyor. Tren yolculuklarında ailelere yüzde 15, yeni evlenen çiftlere ise yüzde 50 indirim sunuluyor. Otobüs firmaları ise 2 ila 4 kişilik ailelere yüzde 40’a varan indirim imkanı tanıyor.

Aile İletişim Atölyeleri düzenleniyor

Aile içi iletişimi güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla da çeşitli projeler yürütüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde 76 ildeki 550 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 27 ildeki 90 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) aracılığıyla “Aile İletişim Atölyeleri” düzenlendi. Bu atölyelerde bireylerin empati kurması, sağlıklı iletişim kurması, stresle başa çıkma ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitimler, alanında uzman danışmanlar eşliğinde seminerler, grup çalışmaları ve interaktif yöntemlerle desteklendi.

Türkiye’nin 81 ilinde söyleşiler

Aile Yılı, sadece ekonomik ve sosyal politikalarla değil, kültürel etkinliklerle de zenginleştirildi. Türkiye’nin 81 ilinde “Ailemiz İnancımız, Ailemiz Geleneğimiz, Ailemiz Değerlerimiz” temasıyla söyleşiler, seminerler ve etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşıldı. Teknoloji ve madde bağımlılığı gibi tehditlere karşı bilgilendirici programlar yürütüldü.

Çevre bilinci kazandırmak amacıyla doğa dostu etkinlikler de organize edildi. Ağaç dikme kampanyalarıyla doğaya karşı sorumluluk bilinci aşılanırken, aile bireylerinin birlikte vakit geçirebileceği seramik atölyeleri, el sanatları sergileri ve sanatsal faaliyetler düzenlendi.

“Ailemiz, Geleceğimiz” temasıyla sürdürülen Aile Yılı, yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu kapsayan bir dönüşümü hedefliyor. Yıl boyunca yapılacak tüm etkinlikler “www.aileyili.gov.tr” adresindeki aylık etkinlik takvimiyle duyurularak her kesimden insanın katılımı bekleniyor.

