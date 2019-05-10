Kolombiya'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen engelli yamaç paraşütü pilotu, tekerlekli sandalyesiyle uçtu.

35 yaşındaki Daniel Velasco, yamaç paraşütüyle uçmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistine çıktı.

Yamaç paraşütü için özel hazırlattığı tekerlekli sandalyesiyle pistten kalkış yapan Velasco, uçuşun ardından başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Velasco'nun uçuşu çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Velasco, uçmaya 1999’da başladığını, 2011'de yamaç paraşütüyle düşme sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladığını söyledi.

Kazanının ardından bir süre tedavi gördüğünü ve yamaç paraşütüne de ara verdiğini anlatan Velasco şöyle konuştu:

"Üç yıl önce tekrar uçmaya başladım. Uçuşlarımı tekerlekli sandalyemle gerçekleştiriyorum. Burası çok güzel bir yer. Burada kendimi büyük bir ailenin içinde gibi hissediyorum. Herkes bana yardımcı oluyor. Çok mutluyum."

Kaynak: AA