“Koruyucu aile” kavramı son yıllarda giderek daha fazla duyuluyor. Çeşitli sebeplerden ötürü evlatlık verilemeyen çocuklar, koruyucu aileler sayesinde özlemini çektikleri sıcak bir yuvaya kavuşuyor.

Düzenlenen kampanyalar sayesinde koruyucu aile çalışması son yıllarda büyük ivme kazandı. Öyle ki her geçen gün daha fazla insan koruyucu aile olmak için başvuru yapıyor. Bu sayede yetiştirme yurdunda yaşayan binlerce çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu.

En çok koruyucu aile İstanbul'da

Türkiye İstatistik Kurumu da her geçen yıl artan koruyucu ailelerin 2018'deki sayısını açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye'deki mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 289. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 6 bin 468.

En çok koruyucu ailenin bulunduğu 20 il ise şöyle sıralanıyor:

İstanbul - 486

İzmir - 360

Ankara - 312

Kayseri - 201

Kocaeli - 187

Konya - 180

Samsun - 155

Bursa - 154

Adana, Gaziantep - 153

Hatay - 147

Antalya, Balıkesir - 144

Manisa - 138

Mersin - 131

Denizli - 126

Aydın - 114

Kahramanmaraş - 108

Afyonkarahisar - 106

Tekirdağ - 92

Nasıl koruyucu aile olunuyor?

Koruyucu aile olmak için her ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne şahsen başvurmak gerekiyor.

Ön başvuru e-devlet üzerinden İl Müdürlüğü ve Bakanlığın internet sitesinden “Koruyucu Aile Olmak İstiyorum” butonuyla da yapılabiliyor.

T.C. vatandaşı, Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaşları arasında, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, çocuğun öz anne, babası ya da vasisi olmayan herkes koruyucu aile olabiliyor.

Koruyucu aile hizmeti “Sürekli koruyucu aile”, “Akraba veya yakın çevre koruyucu aile”, “Geçici koruyucu aile” ve “Uzmanlaşmış koruyucu aile” olmak üzere dört şekilde sağlanabiliyor.

İnceleme sürecinin tamamlanmasından sonra aile, uygun çocukla eşleştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber