Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Rıfat İkiz, pazardan yavru bir ördek aldı. İkiz, "Paytak" adını verdiği ördeğe, yaklaşık üç haftadır iş yerinde bakıyor.

Paytak, hem iş yerinde hem de sokağa çıktığında, İkiz'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor. İş yerine gelen müşteriler ve mahalle esnafı da yavru ördeğe yoğun ilgi gösteriyor.

Hayvanları çok sevdiğini, ancak bakacak yeri olmadığını söyleyen Rıfat İkiz, amacının biraz büyütüp, bahçesi olan birisine "Paytak"ı hediye etmek olduğunu belirtti.

Paytak ile birbirlerine çok alıştıklarını anlatan İkiz, "Artık sesimi bile tanıyor. Başkası eline alınca bağırmaya başlıyor, beni görünce susuyor. Ben çağırınca hemen yanıma geliyor. İyice büyüyene kadar ayrılamayacağız herhalde. Büyümeye de devam ediyor. En fazla burada bir ay daha durur. Şu an sevmeye gelen de çok. Bugün gelen yarın bir daha geliyor" dedi.

Kaynak: DHA