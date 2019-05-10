Havaların ısınmasıyla kırlar da rengarenk çiçekler açtı.

Bazen saçları süsleyen bir taç, bazen vazoları renklendiren bir çiçek, bazen de sakinleştirici bir çay…

Mayıs-Ağustos ayında yetişen papatyalar, yol kenarlarında, tarlalarda, parklarda, kısacası kendine hayat bulduğu her yerde yetişiyor. Latince adı ise “Chamomillae Romanae”. Dünyanın en kalabalık çiçekli bitkiler familyasına sahip olan papatyaların ülkemizde birçok türünü görmek mümkün.

Saflığı ve masumiyeti simgeleyen papatyalar, aynı zamanda C vitamini de içeriyor. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen papatyaların kullanım tarihi ise eski çağlara dayanıyor. Bahar aylarında doğayı canlandıran bitkiler, birçok uygarlık tarafından ilaç yapımında kullanıldı.

Günümüzde de şifa bulmak isteyenler papatyayı tercih ediyor. Sakinleştirici özelliği olduğu bilinen papatya çayının ise, uyku problemlerine, strese, cilt hastalıklarına, sindirime, mide rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

Papatya çayını, Mısır'ın güneş tanrısı Ra'nın halk törenlerinde kullandığı söyleniyor. Romalılar ise, papatyadan koku için yararlandı.

Haber: Büşra İpiçürük