Merkez Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt Yaylası mevkisinde yer alan şelale, kar sularının yüksek kayalıkların arasından akmasıyla oluşuyor.

Yaz aylarında kuruyan, kış aylarında ise soğuklar nedeniyle donan şelale, bahar aylarında eriyen kar sularıyla coşmaya başladı.

Deşt Yaylası'ndaki kar suyunun kayaların arasından 50 metre yükseklikten kayalık zemine çarpması ile ortaya çıkan şelale, doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Sadece nisan ve mayıs aylarında görülebilen şelale, kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara hafta sonları adeta sığınacak liman oluyor.

Çır Şelalesi'nin ziyaretçileri doyumsuz manzara eşliğinde günün yorgunluğunu atıyor.

"Süt gibi bembeyaz içilen bir su"

Bölgenin ziyaretçilerinden Zülküf Bağbars, şelalenin dört bir yanı saklı cennet olan Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden sadece biri olduğunu söyledi.

Bağbars, "Nisan mayıs aylarında kar suyundan oluşan bir şelale, 2 ay şırıl şırıl akar, muhteşem bir görüntüsü var. Herkesi bu güzelliği görmeye, piknik yapmaya ve bol oksijene davet ediyorum. Süt gibi bembeyaz içilen bir sudur. Bu manzarayı nisan mayıs ayları dışında göremezsiniz. Kışın buzlaşıyor, yazın ise kuruyor. Anlatmaya gerek yok, görünüyor zaten, bölgenin iyi şelalelerinden biridir" dedi.

Bölgeyi ziyarete gelenler de şelalenin önünde bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: AA