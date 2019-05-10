Van'da çiftçilik yapan Necattin Oğuzyer'in evi müze gibi. Evin girişi, bahçesi ve duvarları yaptığı eserlerle dolu.

Bahçesinde bulunan Aşık Veysel, Seyit Onbaşı ve Nene Hatun heykel ve figürleri ise en özel eserleri.

Necattin Oğuzyer, "Elimden geldiği kadar sanatımı değerlendirmeye çalışıyorum. Köylüyüm, çiftçiyim. Yani o kadar da bir kültürüm yoktur. İlkokul mezunuyum. Elimden geldiği kadar sanat yapmaya çalışıyorum" dedi.

Vanlı çiftçinin sanat serüveni evinin girişine yaptığı 2 asker heykeliyle başladı. Zaman içinde yaşadığı mekan bir sanat galerisine dönüştü.

Bahçesini süsleyen Aşık Veysel, Seyit Onbaşı ve Nene Hatun figürleri ise onun en özel eserleri.

Evinin ön cephesine çizdiği resmin hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmıyor. Necattin Oğuzyer, şimdi eserlerini bir galeride sergilemek istiyor.

Kaynak: TRT Haber