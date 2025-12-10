Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.12.2025 11:31

Emine Erdoğan: Kadın gazeteciler irfan ve cesaret timsalleridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir" dedi.

Emine Erdoğan: Kadın gazeteciler irfan ve cesaret timsalleridir

Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nda dün düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir. Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programdan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

ETİKETLER
Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
2025'in tarihin en sıcak ikinci yılı olması bekleniyor
11:39
Yeşil Vatan Büyüyor: Türkiye, ormanlık alanını en fazla artıran ülkeler arasında
11:26
Etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı
11:25
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
11:18
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
11:09
BM, Gazze'de patlayıcı maddelerin sivilleri risk altında bıraktığını bildirdi
Konya’da oluşan obrukların sayısı artıyor
Konya’da oluşan obrukların sayısı artıyor
FOTO FOKUS
Sınırlara mobil milli tarama sistemi "Miltar" imzası
Sınırlara mobil milli tarama sistemi "Miltar" imzası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ