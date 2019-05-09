Şeyh Mesud, Nişabur'dan 1183 yılında Anadolu'ya gelerek halka İslamiyeti anlatmakla görevlendirildi. Aynı zamanda, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden biri.

Şanlıurfa'da Şeyh Mesud'un içinde kabrinin bulunduğu türbe ve çevresindeki tarihi oyma kayaların olduğu bölge, geçen yıllarda yürütülen çalışmaların ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yapımı asırlar öncesine dayanan türbeye, ramazanda ziyaretçilerin artması bekleniyor.

Şeyh Mesud Türbesi'nin tarihçesi

Şanlıurfa'daki türbelerin en eski tarihlisi olan bu yapı, dört eyvanlı, kapalı Selçuklu medreseleri tarzında inşa edildi.

Eyvanın alt kısmında bulunan odada Şeyh Mesud'un mezarı, eyvan içerisinde de sandukası bulunuyor.

Yapının 100 metre kadar batısında bulunan bir sarnıcın yanındaki kaya üzerine yazılmış Arapça kitabede, "Bu sarnıc, Nişaburlu Said Hengel'in oğlu Mesud tarafından miladi 30 Ekim 1183 tarihinde oyulmuştur" yazısı yer alıyor.

Kaynak: AA