Kayseri'de yaşayan Raşit Dinçaslan oğlunun istediği polis şapkasını bulamayınca emniyet müdürlüğüne mail atıp oğlunun hayalini gerçekleştirmek için kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul dönüşü Dinçaslan'ı evinde karşılayıp sürpriz yaparak kendisine üniforma, şapka, anahtarlık, boyama kitabı ve minik polis kimliği hediye etti.

Baba Dinçaslan, oğluna istediği şapkayı bulamadığı için emniyet yetkililerinden yardım istediğini söyledi.

Oğlunun polisleri çok sevdiğini belirten Dinçaslan, şunları kaydetti:

"Mehmet Erkan, Polis Haftası etkinliğinde kartondan polis şapkası yaptı. Bana da 'gerçek polis şapkası istiyorum' dedi. Ben de baktım ama polis şapkası bulmadım. Bundan dolayı bana 3 gün küstü. Ben de Kayseri Emniyet Müdürlüğüne mail atarak oğlumun böyle bir talebi olduğunu ve yardımcı olmalarını istedim. Tabi ben fazla ilgilenilmeyeceğini düşünüyordum ama sağ olsun, hemen dönüş yaptılar. Evimize geldiler, oğlumu sevindirdiler."

"Büyüyünce polis olmak istiyorum"

Mehmet Erkan da okuldan geldiğinde polislerin evde sürpriz yaptığını anlatarak, "Babam polis şapkasına baktı ama bulamadı. Babam da benim polis haftasında yaptığım polis şapkasını emniyete gönderdi. Sonra polisler evimize geldi. Hediye olarak polis şapkası ve kıyafeti verdiler. Bana hediye getirince şaşırdım, mutlu oldum. Ben de büyüyünce polis olmak istiyorum." diye konuştu.

Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek ise bir çocuğun hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Emniyet teşkilatı olarak herkesin yanında olduklarını belirten Altınbilek, şöyle devam etti:

"Mehmet Erkan babası aracılığıyla bize bir mail yazdı. Mesajında polisleri çok sevdiğini, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi. Bir de okulda yaptığı polis şapkasını bize vermek istediğini yazdı. Tabi bir de polis şapkası istedi. Biz de bu kardeşimize sadece bir polis şapkası az olur dedik ve bir de üniforma aldık. Burada hep beraber okuldan gelmesini bekledik ve ona sürpriz yaptık. Bir çocuğun kalbine dokunmanın, onu mutlu etmenin heyecanına mutluluğuna hep beraber şahit olduk."

Kaynak: AA