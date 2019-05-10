Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ve Mezitli Belediyesinin iş birliğinde Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Zeytinli Caddede, limanda kullanılmayan malzemelerin geri dönüştürülmesiyle park oluşturuldu.

Parkta, otomobil lastiğinden yapılan süs havuzu, varillerin dönüşümüyle elde edilen koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden yapılan masanın yanı sıra çocukların vakit geçirebileceği çeşitli oyuncaklar yer aldı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, açılışta yaptığı konuşmada, çevre dostu parkı tüm çocuklar için kullanıma sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

İlerleyen süreçte Mersin'in tüm ilçelerine birer geri dönüşüm parkı yapmayı planladıklarını anlatan Daele, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızla birçok çevresel proje yürütüyoruz. MIP çeşitli projeler ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasıyla daha iyi bir çevre geliştirmeye çalışırken, şehirdeki yaşam koşullarının artırılmasında da aktif olarak rol almak istemektedir. Buna bağlı olarak MIP, Mersin'in çevre kimliğine olumlu katkıda bulunmayı hedeflemekte. Çalışanlarımızın ve çocuklarımızın çevre bilincini artırmayı ümit etmekteyiz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almanın da bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA