Her bank, her köşe, her sokak onların kabinleri, kulisleri.

Ali Şerif Kayış ve Emrah Türkyılmaz, yıllardır İstanbul sokaklarını renklendiren iki palyaço.

Kostümlerini, peruklarını, boyalarını bir an bile yanlarından ayırmayan ikili, hazırlıklarını kendilerine en yakın bankta yapıyor.

Meraklı bakışlar eşliğinde makyajlarını tamamlayan Ali Şerif Kayış ve Emrah Türkyılmaz, çocukların yüzlerini güldürmek için yollara düşüyor.

Kendilerini diğer palyaçolardan ayıran farkın ise şişirilmesi zor sosis balonlardan yaptıkları hayvan figürleri olduğunu söyleyen Ali Şerif Kayış ve Emrah Türkyılmaz, 300’e yakın balon figürü yapabiliyor.

Maddiyat onlar için ikinci planda

Asıl mesleği tekstil sektöründe imalat ustalığı olan Ali Şerif Kayış aslen Hataylı.

6 yıldır palyaçoluk yapan Kayış, eşi ve arkadaşlarının da desteği ile palyaçoluğu meslek haline getirdi.

Zihinsel engelli bir eşi ve bir de çocuğu olan Ali Şerif Kayış bütün zorluklara rağmen eşini ve çocuğunu çok sevdiğini söylüyor.

“Maddi sıkıntılarımız var ama maddiyatla işimiz yok”.

Kayış bu meslekte profesyonel olduklarını, hazırladıkları sosis balonların normalde pompayla şişirilebildiğini ancak kendilerinin bu işi nefesleri ile yapabildiklerini söylüyor.

Kayış, palyaçoluk işini kötü niyetli olarak da kullanan kişilerin olduğunu, 50 kuruşluk balonu 50, 100 lira gibi fahiş fiyatlardan sattıklarını, bunların da kendi itibarlarına gölge düşürdüklerini söylüyor.

“Herkes palyaçoluk yapar ama palyaço olamaz”.

Sosis balondan yüzlerce figür

32 yaşındaki Emrah Türkyılmaz ise Zonguldaklı.

Asıl mesleği aşçılık olan Türkyılmaz’ın boyu 1 metre 97 santimetre.

Uzun boylu olması nedeniyle zaman zaman şaşkın ebeveynler ve korkmuş çocuklarla da karşılaşıyor.

Bir dizi setinde oynadığı rol ile palyaçoluğa adım atan Emrah Türkyılmaz çocuk sevgisinin kendisini bu işe bağladığını söylüyor.

“İnsanları seviyorum, çocukları seviyorum, hayvanları seviyorum”.

Onlara göre sosis balonlara şekil vermek de ayrı bir meziyet. Kedi, köpek, tavşan, sincap, uçak, kılıç, şapka revaçta olan figürlerinden sadece birkaç tanesi.

Emrah Türkyılmaz da tıpkı Ali Şerif Kayış gibi mesleklerini kötüye kullanan palyaçolardan şikâyetçi.

Palyaçoluğu sadece maddiyat için değil çocukları eğlendirmek için yaptıklarını, insanlardan aynı zamanda helallik de istediklerini söyleyen Emrah Türkyılmaz;

“Kiminin parası, kiminin duası” diyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek