Düzce'nin Cumayeri Hamascık köyünde yaşayan bir vatandaş, çalışmak için gittiği fındık bahçesinde, etrafında köpeklerin bulunduğu yavru karacayı gördü.

Köpekleri bölgeden uzaklaştırdı, karacayı çuvala sararak evine getirdikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan yavru karacayı teslim aldı. Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapılan karacaya, götürüldüğü Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki çalışanlar "Ramazan" ismini verdi.

Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen karaca, her gün özenle keçi sütüyle besleniyor. Yavru karaca, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA