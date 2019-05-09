Kahramanmaraş'ta alüminyum döküm işçileri, sahurdan sonra başladıkları mesailerine, bin derece sıcaklıktaki kazanların karşısında sabah saatlerine kadar zor şartlarda devam ediyor.

Döküm işçileri, ramazan dolayısıyla sahurdan sonra başladıkları sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı atölyelerdeki mesailerini saat 10.00'da tamamlıyor.

Hurda alüminyum malzemeleri yaklaşık bin derece sıcaklıktaki kazanlarda eriten işçiler, ramazanda da ekmek mücadelelerini sürdürüyor.

Mesai saatlerinde yapılan değişiklik sayesinde işçiler daha rahat oruç tutabiliyor.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede çalışan işçilerden Mehmet Zavrak, sahurda işbaşı yapıp sabah saatlerinde işlerini bitirdiklerini söyledi.

Zavrak, hava serin olmasına rağmen çalıştıkları atölyenin sıcak olduğunu, yine de mesai değişikliğiyle oruçlarını tutabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA