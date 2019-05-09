Duvarlar özenle temizlenip Türk bayrağı çizildi. Toplanan onlarca kitap, raflara tek tek dizildi.

15 Temmuz gazisi Sedat Ergün, 2 yıldır Muş'ta yaşıyor. Ergün, köylere kütüphane kurmak istiyordu ve bunun için harekete geçti. Uzun uğraşların ardından da ilk kütüphane ortaya çıktı.

"Muş'ta şehitlerimizin adına 15 tane köy okulumuza kütüphane açmayı hedefliyoruz. İlk kütüphanemizi Yolgözler köyünde Aybüke Yalçın adına açıyoruz. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz."

Yolgözler İlkokulu Müdürü Zeliha Yıldız, kütüphanenin isminin çok manidar olduğunu söyleyerek, "10 öğretmenimizden 8'i kadın. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin adını yaşatmak da bizim okulumuza vesile oldu" dedi.

Kütüphanenin kuruluşunda Sedat Ergün ve okul öğretmenleri birlikte çalıştı. Vefakar gazinin hedefi, 14 köye daha kütüphane kurmak.

Haber: Şahin Şahin