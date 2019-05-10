Sarıyer'in Necla Reisi, denizdeki 45 yılını geride bıraktı. Necla Yazıcı, her sabah halatları topluyor, "Vira Bismillah" deyip denize açılıyor. Denizde kendini, özgürlüğünü buluyor.

Onun macerası 5 yaşında babasıyla birlikte kayıkla denize açılmayla başladı. Babasının dayısı ile balıkçılığı öğrendi, mesleğin püf noktalarına hakim oldu. Daha sonra ise tek başına denize açılmaya başladı.

Necla Yazıcı, aslında bir aile geleneğini sürdürüyor. Şimdilerde ise ona denizde arkadaşlık eden ise kendi kızı:

"Balıkçılık bizde anne baba mesleği. Annem de babamla birlikte giderdi. Aslında Süreç bizde babadan oğula değilde anneden kıza. Benim kızlarımdan biri de denize açılmaya çok meraklı."

Balıkçılık yaparak kızlarını okuttu

Necla Reis, dalgalarla birlikte önyargıları da aştı. Necla Yazıcı ‘kadından balıkçı mı olurmuş. Sen yapamazsın’ sözlerine inat balıkçılığı yıllardır hakkıyla yapıyor ve geçimini sağlıyor. Balıkçılıktan kazandığı para ile okuttuğu kızları ise şimdi üniversite mezunu.

Necla Reis'e arkadaş ve komşularının da desteği tam.

Torunları Mert ve Rüzgar'a da denizi sevdiren Necla Reis'in, teknesinin adı da torunlarının adı ile aynı.

Necla Reis, mesleğini nefesi yettiği kadar sürdürmek istiyor.

Haber: Tuğba Tok

Kamera: Oğuzhan Çetin