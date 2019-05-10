Yaşam

Youtuber gençlerden anlamlı sosyal deney

10 Mayıs 2019 Cuma 12:19 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 14:43

İki Youtuber genç, "İftarda karnı aç birine yardım eder misin?" temalı bir sosyal deney gerçekleştirdi. Bisküvi ve su ile oruç açmaya kalkışan gençlere vatandaşlar yardım etti.

Youtuber Mert Karakaş ve Burak Tutal, bir alışveriş merkezinin yemek yeme yerinde sosyal deney gerçekleştirdi. İki genç, çektikleri videoyu Youtube kanalları "The Boss"a yükledi. "İftarda karnı aç birine yardım eder misin?" konulu sosyal deneyde, gençler bisküvi ve su ile iftarlarını açmaya kalkıştı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar gençlere yiyecek almak istedi, yemeklerini paylaşma teklifinde bulundu. Gençler deneyin sonunda kendilerine yardımda bulunan vatandaşlara tek tek teşekkür etti. Gençlerin videosu 21 saat içinde 500 bin kez izlendi, 40 binden fazla beğeni aldı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: the boss sosyal deney Mert Karakaş İftarda karnı aç birine yardım Burak Tutal

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