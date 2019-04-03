1967 yılında Muş'ta dünyaya gelen Meliha Güneş, 1985 yılında TRT Gençlik Korosu'nda müziğe başladı. 1988 yılında Ankara Radyosu sanatçıları arasına katıldı.

Kadife, içli sesiyle söylediği türkülerle tanındı. Uzun yıllar Türk Halk Müziğine hizmet verdi.

2018 yılında TRT'den emekli olan sanatçı, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu. Ancak kalbi dayanmadı. Tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

"Güzel sesli, güzel gönüllü bir kardeşimizi kaybettik"

Çalışma arkadaşları, Meliha Güneş için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenledi.

Sanatçı dostları, onu gözyaşlarıyla uğurladı.

TRT Ankara Radyosu Müdürü Merdan Güven, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Yüreğimiz dağlandı. Beklenmedik genç bir ölüm. Güzel sesli, güzel gönüllü bir kardeşimizi kaybettik" dedi.

Meliha Güneş için Ankara'da bulunan Ergazi Pirsultanabdal Cemevi'nde de tören düzenlendi. Güneş'in naaşı, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Yunus Enes Özmen