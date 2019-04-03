Nisan ayına rağmen kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sarıkamış'ta, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nin yanı sıra yöredeki sarıçam ormanları beyaza büründü.

Bahardaki karın doyumsuz manzaralar sunduğu 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bu durumu fırsata dönüştüren kayak tutkunları, kayak ve snowboard ile kar motoruyla ormanlar arasında gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Bugün 3 Nisan, bırakın Türkiye'yi, dünyanın çoğu yerinde kar yokken, kayak yapılmıyorken Sarıkamış'ta şu an en az bir metre kar var ve pistler muntazam. Bu, nisan ayında bulunmaz bir şey, bütün kayak severleri kayak keyfini yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Snowboard tutkunu Yusuf Kara da baharda kayak yapmanın ayrı bir zevk olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ta bu sene snowboard’ın tadına vardık. Çok sevdik burayı, şu an nisandayız ama her yerde kar var. Sanki ocak, şubat ayındaymış gibi snowboard yapmaya devam ediyoruz. Herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz" diye konuştu.

Kar motoru ile sarıçamlar arasında kar keyfi yaşayan Onur Emre Sezik ise, "Nisan ayında mükemmel kar var, kar motoruyla gezerek bunun keyfini yaşıyoruz. Şu anda pistlerimiz çok güzel, kayak yapan da motorla gezen de var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA