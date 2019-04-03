Resim yapan da var, her enstrümanı çalan da...

Ankara Etimesgut'taki Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan çocuklar farklı işler yapıyor. Heykel alanındaki yeteneğini ortaya koyma, yaptığı robotu yürütme gibi.

"Geleceğin dahileri" farklı işler yapsa da ortak bir özelliğe sahip. Hepsinin IO'su 130'un üzerinde.

Merkezdeki özel yetenekli çocuklardan biri de Alper Dede. 3. sınıf öğrencisi görme engelli Alper, duyduğu her müziği çalabiliyor.

Demet Daldan Deşdemir de 9. sınıf öğrencisi. Deşdemir'in akademisyenlerin katıldığı Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresine matematik alanında sunduğu bildiri kabul edildi.

42 bin öğrenci eğitim alıyor

Öğretmenler, çocukların yeteneklerini geliştirebilmeleri için gece gündüz çalışıyor.

Etimesgut BİLSEM Müdürü Derya Boçkay, işin büyük bir özveri gerektirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız normal saatlerin dışında da BİLSEM'e devam ediyor. Bizim derslerimiz akşam 8'e kadar. Biz bunu zevkle yapıyoruz."

Türkiye'de 42 bin öğrenci, üstün yetenek eğitimi alıyor. Yetenekli öğrencilerin seçimi sürüyor. Bu yılki öğrenci seçimlerinin birinci aşaması 19 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden duyurulacak.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen