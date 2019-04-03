Yükseköğretim tarihinde bir ilk yaşanıyor.

Yükseköğretim Kurulunun hazırladığı projeyle, akademisyenler ve üniversite öğrencileri, “Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)” üzerinden interaktif şekilde iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanı sıra dijital ortamda da sürdürecek.

Her öğrencinin kişisel bir sayfası olacak ve dersi veren akademisyenler ders kitabını öğrencinin sayfasına aktarabilecek. Sanal ortamda video ve animasyonlarla desteklenmiş ders materyalleri hazırlayarak öğrencilere sunacak.

Öğrenciler, dersle ilgili tüm öğrenme malzemelerine (kitap, ödev, ilgili makaleler, sorular, video ve animasyonlar gibi) bilgisayarlarından diledikleri an ulaşabilecek.

Akademisyenler de, öğrencilerinin sanal ortamda takiplerini yapabilecek. Öğrenme analitikleri ile de hangi öğrenme malzemesinin ne ölçüde kullanıldığını kolaylıkla takip edebilecekler.

Belirli dersler dijital ortamda işlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bir protokol imzalandı. Proje, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl Üniversitelerinde pilot uygulama olarak başladı.

Projeye zamanla yeni pilot üniversiteler de eklenecek ve projenin başarılı olması halinde YÖK tarafından belirlenecek dersler bütün üniversitelerde dijital ortamda işlenecek.

Seçilen üniversitelerin müfredatlarına 2018-2019 bahar döneminde "Dijital Okur Yazarlık" dersi eklendi.

Bunun için üniversitelerde; YÖK’ün koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi tarafından toplam 4 bin 435 öğretim elemanına “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme”, 30 bin öğrenciye “Dijital Okur Yazarlık” dersi veriliyor.

Dijital yeterlilik haritası çıkarılacak

Tüm üniversitelerde projenin hayata geçmesinin ardından YÖK ilerleyen zamanlarda, kurulacak dijital akademik arşivlerle alanında adından söz ettiren üniversitelerin ürettiği ders içeriklerini tüm öğrencilere açmayı hedefliyor. Bu sayede örneğin mühendislik bölümünde alanında söz sahibi olan Ortadoğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) bir akademisyenin dersini, diğer üniversitelerin öğrencileri de alabilecekler.

Bir araştırma projesi kapsamında dijital yeterlilik ölçeği geliştiriliyor. Ölçeğin önümüzdeki iki ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Daha sonra geliştirilen bu ölçek tüm üniversitelerimize uygulanacak ve üniversitelerimizin dijital yeterlilik haritası çıkarılacak.

YÖK, proje kapsamında bundan sonraki hedefi olan dijital yeterlilik haritası çıkarılacak. Türkiye’deki bütün akademisyenlerin ve öğrencilerin bir dijital yeterlilik haritasının çıkarılması planlanıyor.

“Yetkinlikleri ne? Yeterlilikleri ne?”

2019'un sonunda yeterlilik haritasını çıkarıp kimin neye ihtiyacı var ise proje ona göre üniversitelerde uygulanacak.