Eğitim
YÖKDİL Sınavının sonuçları açıklandı
28 Mart 2019 Perşembe 23:59 - Son Güncelleme 28 Mart 2019 Perşembe 23:59
Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının sonuçları açıklandı.
YÖK tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden öğrenebilecek.
Sınavın sonuçlarına itirazlar, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında YÖKDİL Sınavı kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecek.
Kaynak: TRT Haber
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