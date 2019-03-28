Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter'dan YÖKDİL sınav sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

1- Değerli arkadaşlar,

"Akademisyen dostu YÖK" olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL Sınavımızın sonuçları bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak. Sonuçları görmek için: https://t.co/T1lM30tqwl — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 28 Mart 2019

Yekta Saraç, "Akademisyen dostu YÖK olarak kurguladığımız, alana özgü tek dil sınavı olan YÖKDİL sınavımızın sonuçları, bu akşam ilerleyen saatlerde ilgili üniversitemiz tarafından açıklanacak. Sınav sonuçlarının hepiniz açısından hayırlı olmasını dilerim. YÖKDİL sınavının sürdürülmesindeki katkıları dolayısıyla Anadolu ve Ankara üniversitelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Saraç ayrıca sonuçların, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden açıklanacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber