Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokolde, fen liselerinde görev yapan matematik zümre başkanı öğretmenlere yönelik bazı uygulamalı eğitimler planlandı.

Bakanlık, bu eğitimlerle fen liselerinde görev yapan öğretmenlerin güncel bilimsel gelişmeleri takip etmesini ve öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor.

Yeni teknolojiler, insansı robotlu bilim gösterileri

Konya Bilim Merkezinde başlayan eğitimlerde, öğretmenlerle, bilimsel projeler, matematikteki yeni uygulamalar ile bilim ve teknolojideki son veriler paylaşılacak.

Öğretmenler ayrıca uygulamalı eğitimlerin yapılacağı atölye çalışmalarına katılacak. Çalışmalarda, bilimsel düşünce ve teorilerin gelişimi ile matematiksel düşünce biçiminin ortaya çıkışı hakkında söyleşiler düzenlenecek. Öğretmenler ayrıca Konya Bilim Merkezindeki sergi galerilerine yönelik bilgiler alacak.

Bilimdeki yeni teknolojilerin kullanım alanlarıyla ilgili de bilgilendirilecek öğretmenler, insansı robotlu bilim gösterilerine katılacak.

Micro:bit atölye çalışmalarına katılacaklar

Matematik zümre başkanı öğretmenlere, İngiltere'de ortaokul öğrencilerine dağıtılan micro:bit mikro bilgisayar sistemlerine dair bilgi verilecek.

Bu kapsamda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi için kullanılan önemli araçlardan biri olacak atölye çalışmasında, "micro:bit" üzerinde bulunan elektronik donanımlar tanıtılacak ve örnek uygulamalar yapılacak. Ayrıca bunun matematik alanında kullanım yöntemleri aktarılacak.

Kare tekerlekli araba tasarlayacaklar

Eğitimlerde, algoritma ve algoritmik düşünce tarzının işlem basamakları kullanılarak eğitsel oyun çalışmaları düzenlenecek.

Merkezde öğretmenlere yönelik "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerin geri dönüşümü üzerine atölye çalışmaları da planlandı.

"Arabamı Tasarlıyorum" isimli atölyede öğretmenler, atık malzemelerle dairesel bir yolda giden kare tekerlekli arabalar tasarlayacak.

Kaynak: AA