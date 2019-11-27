Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Özkan Günenç, yetkililer ve basın mensupları Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla heykellerin batırılacağı alana getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Yardımcısı Kaymakcı,heykeller batırılmadan önce dalgıç kıyafeti giydi ve bir eğitmenle batığın gerçekleşeceği alana daldı.

[Fotoğraf: AA]

Enez sahilindeki Altınkum mevkisinde kıyıdan 1 mil uzaklıkta "Tanrıça" ve "Nike" heykelleri ve Enez Kalesi rölyefinin kopyaları 18 metre derinliğe bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Su altı dalış merkezi oluşturulması planlanıyor

Kaymakcı, Türkiye-Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında Bulgaristan ve Karadeniz havzasında yaptıkları iş birliği programının bir adımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Projeyle Enez'de bir su altı dalış merkezi oluşturmak istediklerini belirten Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Su altında bir müze oluşturmak istiyoruz. Çünkü Enez köklü bir tarihe sahip. Enez'in neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor. Dolayısıyla biliyoruz, bazı eserler başka illerdeki müzelerde sergileniyor. Ama biz Enez'den çıkmış tarihi eserlerin kopyalarını su altına indiriyoruz. Yapay resifler bunlar. Böylelikle tarihi öğreniyoruz. Enez açısından, dalgıçlık sporunu geliştirmek açısından çok yararlı."

Kaynak: AA