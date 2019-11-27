Kazların bakımı zor ama pazar sıkıntısı yaşanmıyor, yetiştiricilerin sayısı her geçen gün artıyor.

25 yaşındaki Vefa Kılıç, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşıyor. Genç girişimci ilçede kaz yetiştiriciliğine başladığını anlatarak, "Bu sene 800'le başladık. İnşallah önümüzdeki senelerde çoğaltıp 2 bin, 3 bin, 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kazlar Linda ve Çin kazlarıdır. Irkları da güzel, kilo da alıyorlar" dedi.

Kazlara yoğun bir talep olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Kars'tan istiyorlar, Kars'a gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlere bu tür kesip gönderiyoruz, canlı isteyen olursa canlı gönderiyoruz."

Genç girişimci hedefini büyüttü.

Vefa Kılıç, gelecek yıllarda yurt dışına da kaz satışı yapmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber