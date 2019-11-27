Trabzon'daki Sera Gölü'nün tabanı temizlendi27 Kasım 2019 Çarşamba 15:59 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:21
Trabzon'daki Sera Gölü'nde 4,5 aydır devam eden temizlik çalışmaları tamamlandı. Göl tabanındaki çalışmalar sırasında 180 bin metreküp malzeme çıkarıldı.
Trabzon'un Akçabat ilçesindeki Sera Gölü Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezlerinden biri. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası.
Göl, sel ve taşkınlar nedeniyle tortu dolunca 4,5 ay önce temizlik çalışması başlatıldı. O çalışmalar tamamlandı.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri 37 bin 500 metrekarelik alanı temizledi.
Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmaları da başlatıldı.
DSİ 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı, "Planlama proje çalışmaları bu yıl sonunda tamamlanacak. Çamurlu dediğimiz malzemeyi bu çökeltim havuzunda dinlendirecek çöktüreceğiz ve o rüsubatın göle gelmesini engelleyeceğiz" dedi.
Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek.
Haber: Hüseyin Atmiş
Kamera: Okan Uzun
Kurgu: Alpay Çakan