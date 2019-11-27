Trabzon'un Akçabat ilçesindeki Sera Gölü Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezlerinden biri. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası.

Göl, sel ve taşkınlar nedeniyle tortu dolunca 4,5 ay önce temizlik çalışması başlatıldı. O çalışmalar tamamlandı.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri 37 bin 500 metrekarelik alanı temizledi.

Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmaları da başlatıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Emre Akçalı, "Planlama proje çalışmaları bu yıl sonunda tamamlanacak. Çamurlu dediğimiz malzemeyi bu çökeltim havuzunda dinlendirecek çöktüreceğiz ve o rüsubatın göle gelmesini engelleyeceğiz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: Alpay Çakan