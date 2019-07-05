Yemyeşil yaprakları, ihtişamlı gövdesiyle porsuk ağacı...

Anadolu tarihine tanıklık etmiş porsuk ağacı, 4 bin yıldır dimdik ayakta.

Porsuk ağacı, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde bulunuyor. Ağaç, dünyanın en yaşlı porsuk ağacı ve Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanına sahip.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ercan Oktan, 2016 yılında yaptıkları incelemeler sonucu ağacın yaşını 4 bin 112 olarak belirlediklerini söyledi. Şimdi 4 bin 115 yaşında olan ağacın boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre.

Anıt ağaç ilan edildi

"Gümeli Porsuğu"nun bunca yıl ayakta kalması, ona özgü özelliklerinde saklı. Oktan, ağacın, biyolojisi sayesinde tüm doğa olaylarına karşı kendisini koruma altına aldığını anlattı.

Genetik özelliğe sahip ağaç, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından klonlandı. Porsuk ağacı, korunması amacıyla anıt ağaç ilan edildi. Ağacın daha iyi tanınması için Zonguldak Valilik binası önüne de mozaiği yapıldı.

Sadece Zonguldak’ın değil, Türkiye'nin önemli değerleri arasına giren "Gümeli Porsuğu", mozaiği sayesinde kente gelen ziyaretçilere de tanıtılacak.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Murat Uykan