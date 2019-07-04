Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Trabzon Sokakları Sanatla Buluşuyor Projesi" kapsamında, şehirde belirlenen alanlarda kadın ressamların yapacağı resimlerle kötü görünümün önüne geçilmesini amaçlıyor.

Çalışmalarına Gazipaşa ve Kunduracılar caddelerinde başlayan kadın ressamlar, kaldırım üzerinde yer alan trafolara sahil, yük taşıyan kadın ve çocuk gibi şehrin kültürünü yansıtan resimler yaptı.

İlk etapta 200 trafo üzerinde çalışmalarını sürdürecek kadın ressamların, daha sonra köprü ayakları ve duvarlara da sanatlarını yansıtacağını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşların günlük yaşamına ve şehrin imajına değer katacak dokunuşlar sağlamak istediklerini söyledi.

Trabzon'un duvarlarında kadın eli

Proje ile şehrin renklerinin korunmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Sanatçılarımızın şimdilik 200 trafo üzerinde sürdürdüğü çalışmalar ilerleyen günlerde köprü ayakları ve duvarlarda da sürecek. Proje tamamlandığında inanıyorum ki Trabzon’u renklerini koruyarak geliştireceğimize yönelik söylemimizin ilk icraatlarından birini ortaya koymuş olacağı."

Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Üst ise, dünyayı güzelleştirmek için yola çıktıklarını, Trabzon'da sokakları sanatla buluşturmayı her zaman arzu ettiklerini vurguladı.

Resimlerle Trabzon'un güzelleşmesinin yanı sıra şehre kadın eli değecek olmasının ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Üst, projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA