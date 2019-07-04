"Bu insanlar bana emanet. Ben bunları İstanbul hükümetine teslim edeceğim. Başka kimseye de vermem."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı G-20 Zirvesi'nde hatırlattığı bu diyalog Birinci Dünya Savaşı yıllarından... Japon Komutan Yarbay Çomora'ya ait.

Gemideki Türk askerlerini esir almak isteyen Yunan askerlerini bu sözleriyle durdurdu. Bin 12 Türk askeri Yarbay Çomora'nın karşı çıkışıyla esir düşmekten kurtuldu.

Heimei Maru Gemisi'ndeki askerlerden biri de Ahmet Dokur'du. TRT Haber Dokur'un torununa ulaştı. Nesilden nesile aktarılan hatıraları dinledi.

Duygusal bir vedalaşma

Babasının dedesiyle ilgili sürekli bir iz bulmaya çalıştığını söyleyen Dokur, "Bize anlatırdı, biz de babamdan severek dinlerdik. Hatta ödev verilirdi, ben dedemin hikayesini yazardım" dedi.

Türk askerler teslim edilmeyince gemi İtalya'daki Asinara adasında 8 ay bekletildi.

Nihayet bekleyiş son buldu. Türk ve Japon askerler yaşanan duygusal anların ardından ayrıldı. Orada Japon askerleriyle hüzünlü bir vedalaşma oldu.

1921'de yaşanan bu olay "Vatana Giderken Heimei Maru" adıyla belgesele de konu oldu ve ilk gösterimi de TRT Belgesel Günleri'nde yapıldı.

Haber: Emin