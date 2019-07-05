Mardin'in Yeşilli ilçesinde, bu yıl 3 bin dekar alanda üretimi yapılan Napolyon kirazında bin ton rekolte bekleniyor. Bu beklentinin heyecanıyla günün ilk ışıklarında bahçelerde ailece başlayan hasat, öğle saatlerine kadar süren tatlı bir telaşa dönüşüyor.

Aylar öncesinden gelen talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, özenle topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.

"Kiraza pazar aramaya gerek yok"

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçede 21 yıl önce tadımlık olarak yetiştirilen kirazın bugün geçim kaynağına dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, 5 köy ve ilçe merkezindeki 5 mahallede üretim yapıldığını söyledi.

"20 sene evvel bu işe başladığımızda kimseye inandırıcı gelmemişti. Fakat bugün lezzeti, verimi güzel olan bu meyve türümüz inşallah bölgede daha fazla yayılacak. Kirazımız lezzetiyle dünya kalitesinde" diyen Demir, her yıl bu rakamın katlanarak 15 bin tona ulaşmasını beklediklerini anlattı.

Demir, kirazın doğal ortamda, susuz yetiştirildiğini vurgulayarak, "Susuz yetişen bütün meyvelerimizin lezzeti farklı olur. Kirazımız da öyle. Kirazın bu sene tasarruf tedbirlerini dikkate alarak festivalini yapmadık. Seneye inşallah '15. Kiraz Festivali'ni gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kiraz festivalini uluslararası boyutta olacak şekilde tertipliyoruz" dedi.

Kirazın yüzde 90'ı dalında satılıyor

İlçede üretilen kirazın iç ve dış piyasada yaygınlaşmasının çabası içinde olacaklarından bahseden Demir, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yetişen kiraza pazar aramaya gerek yok. Kirazımızın yüzde 90'ı aşkını dalında satılıyor. Bir tadan bir daha tatmak istiyor. Birçok alıcı tarlada ürünü birinci elden alıyor. Kirazımız üreticiden 5-6 liradan çıkıyor, 6-7 liradan piyasada satılıyor."

"Bu sene verim iyi"

45 yıllık kiraz üreticisi Sabri Erdoğan da, ilçede yetişen kirazın hasadın ardından tüm Türkiye'ye sipariş ile gönderildiğini anlattı.

Yeşilli'nin kirazının meşhur olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İlaç, gübre, su vermiyoruz. Doğal yetişiyor. O nedenle tadı çok güzel. Bu sene verim iyi. Türkiye'nin her yerinden sipariş var. Dalındayken sipariş geliyor, her yere gönderiyoruz. Bu bahçedeki kirazın hemen hemen hepsi satılmış" diye konuştu.

Kaynak: AA