Dünyada 133 tane kalan beyaz aslanların 6'sı İstanbul'da özenle korunuyor

Tuzla'da 2018'de 8 dönümlük alana kurulan hayvanat bahçesi Aslan Park, nesli tükenmekte olan aslan ve diğer yırtıcı kedilere ev sahipliği yapıyor. Aslan Park'ta kaplan, jaguar, leopar, puma, karakulak, vaşak da bulunuyor. Özellikle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz tüylü aslanlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Parkta dünyada 133 tane kalmış beyaz türünün altı üyesi bulunuyor. 3 erkek 3 dişi aslan her türlü tehlikeden uzak huzur içinde yaşıyor.

Görevliler nesli tükenme tehlikesi altında bulunan aslanlara "gözü gibi" bakıyor. 3 çift beyaz aslanın her türlü bakım ve ihtiyacının özenle giderildiği hayvanat bahçesini çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

[Fotoğraf: AA]

133 aslanın yüz kadarı hayvanat bahçelerinde koruma altında

Parkın sorumlu veteriner hekimi Yücel Yılmaz, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 2014'te "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne aldığı aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için her yıl 10 Ağustos'un Dünya Aslan Günü olarak kutlandığını söyledi.

Kaçak avlanma, kuraklık, su kaynaklarının ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle aslanların yok olma ile karşı karşıya kaldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aslanlar tarih boyunca gücü simgeliyor. Bu hayvanların nesli tükenme noktasına gidiyor. Buna dikkat çekmek, aslanları korumak, yaşatmak ve üretmek için önlemler almak amaçlanıyor. İki tür aslan var. Biri beyaz diğeri de kahverengi. Beyaz aslanlar çok az sayıdalar. Dünyada 133 tane yaşıyor. Bunun 30'u Afrika'da diğerleri hayvanat bahçelerinde koruma altında. Sayılarının çok düşme sebebi üremelerinin zor olması. Afrika'da zamanında hem kutsal sayılmış hem de ilginç bir şekilde avlanmışlar. Kahverengi aslanların da son yüz yıl içinde sayıları yaklaşık yüzde 90 düştü. Yüz yıl önce sayıları yüz bin civarındaydı. Şu an 20 bin civarındalar ve sayıları gün geçtikçe azalıyor. Çoğunluğu Afrika'daki büyük parklarda koruma altında. Buna rağmen koruma altındaki hayvanlar bir şekilde maalesef avlanıyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Veteriner hekim evinde aslan yavrusu baktı

Yılmaz, aslanların ortalama 12-13 yıl yaşadığına işaret ederek, "Hayvanat bahçelerinde daha uzun yaşayabiliyorlar. Çünkü aç kalma durumları oluşmuyor, tedavi imkanları oluyor. Parkımızda üç çift beyaz, 8 de normal aslan var. Bunun yanında kaplanlar ve diğer kedilerimiz mevcut. Bunları koruma ve üremelerini sağlama telaşındayız. Geçen yıl beyaz aslanlardan bir yavru aldık. Onların üremeleri çok problemli. 5 doğumdan sadece bir canlı yavru doğabildi. Buna da annesi bakmadı, biz evde baktık, büyüttük. Belli bir süre sonra buraya tekrar getirdik. Şimdi kocaman bir aslan oldu. Onu da eşleştirip üretmelerini sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Aslanlar sıcağı seviyor

Parkta aslanlara özenle bakıldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aslanlar günün yaklaşık 18 saatini uyuyarak geçirirler. Doğada haftada bir besleniyorlar. Biz de iki günde bir besliyoruz. Aslanlar, sabah kalkar, dolaşır, kükrer, sonra uyur. Öğleden sonra kalkar bir tur atar, tekrar uyur. Akşamüstü bir tur daha atar. Zamanlarını çoğunlukla uykuda geçiyorlar. Buraya gelen ziyaretçilerin çoğu 'bunları uyuşturuyor musunuz?' diye soruyor. Öyle bir şey yok. Hayvanların doğası böyle. Etle besliyoruz, tavuk ve kırmız et veriyoruz. Çoğunlukla tavuk eti. Büyük aslanlar bir öğünde yaklaşık 20 kilo et yiyor. Bunun yanında takviyelerimiz, vitaminlerimiz oluyor. 3 ayda antiparazit bir ilaç veriyoruz. Parazit oluşmasın diye. Hayvanat bahçesinde daha çok koruyucu hekimlik var. Çok su içmezler. Günde bir aslan en fazla 5 litre içer. Aslanların sıcak havayla pek bir problemi yok. Geçen hafta aşırı sıcak olduğu gün klimaları açtık. O zaman kapının önünde yattılar, pek içeri girmediler. Akşam kapalı alanlara alıyoruz. Kışın alanları ısıtıyoruz. Doğal yaşamlarında böyle bir imkanları yok. Kışın bazen çok soğuk oluyor. İçeride ısıtıcıları var, sıcak olması için. Kaplanları soğuk pek etkilemez ama aslanların bulunduğu ortamın sıcak olması gerekiyor. Buradaki aslanlar doğadaki aslanlara göre buradaki aslanların yüzde 30 daha uzun yaşayabiliyorlar. 14,15, 16 yıla kadar yaşayan aslanlar var."

"Aslanpark'ta çoğalan bir aslanı Afrika'da bir milli parka göndereceğiz"

Aslanpark'ın da içinde yer aldığı Viaport Marina Eğlence ve Kurumsal İletişim Direktörü Gökmen Aydın ise "Buradaki tüm kediler ev ortamından ya da başka hayvanat bahçelerinden buraya transfer edilmiş hayvanlar. Amacımız nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların ürümelerini ve neslinin devamını sağlamaktır. Aslanpark'ta çoğalan bir aslanı Afrika'da bir milli parka göndereceğiz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.