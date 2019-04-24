Dönme dolap denildiğinde birçok insanın aklına çocukluğundaki bayramlar, tatiller, lunaparklar gelir. Günümüzde popülerliğini yitiren dönme dolabı, hala özveriyle yaşatan, mahalle aralarında çocuklarla buluşturan bir isim var.

10 senedir seyyar dönme dolapçılık yapan Abdullah Akan’a bu meslek aile mirası.

Günümüzde neredeyse kaybolan seyyar dönme dolapçılığı devam ettirmeye çalışan Abdullah Akan, 35 yıllık geleneği ailesinde devam ettiren son kişi.

1993 yılında Mardin’in Kayalıpınar Köyü’nde PKK tarafından düzenlenen ve 8’i çocuk 26 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıda annesini ve kardeşini kaybeden Akan’ın babası ise o gün yaralı olarak kurtulmuş.

O dönemde amcasının yaptığı seyyar dönme dolapçılığı keyif alarak seyreden Akan, bugün aynı mesleği yaşatmaya devam ediyor.

Abdullah Akan çocukları çok seviyor, onlar eğlendiği zaman kendisinin de mutlu olduğunu söylüyor.

“Amacım her şeyden önce çocukları sevindirmek, eğlendirmek. Ondan sonra kendimi geçindirmek”.

Kiminden para alıyor, kiminden almıyor

Akan’ın işlerinin en yoğun olduğu gün, her yıl olduğu gibi hiç kuşkusuz 23 Nisan.

Seyyar dönme dolapçılığı sezonluk meslek olarak tanımlayan Abdullah Akan’ın bir günü bir gününe uymuyor. Bazen az, bazen de ancak günü kurtaracak kadar kazanıyor.

Hayatını devam ettirmek için para kazanmak zorunda olsa da parası olmayan çocukları geri çevirmiyor, her çocuğun yüzünü güldürüyor.

Anne babalar da tebessüm ederek seyrediyor

Eski günleri arıyor, özlüyor, yad ediyor.

Geçmişte gece geç saatlere kadar mesai yapmak zorunda kaldığını, bugün ise çoğu zaman sinek avladığını söylüyor.

“Teknoloji ilerledikçe bizim işlerimiz kesatlaşıyor”.

Sadece çocukların değil, anne ve babaların da yüzlerinde dönme dolabı görünce tebessüm beliriyor.

Çocukları, torunları üzerinden geçmişi hatırlıyor, çocukluklarına dönüyorlar.

Şehit çocuğuyum, şehit abisiyim, gazi çocuğuyum

Şehit yakınlarına sunulan imkânlardan yararlanmak istiyor Abdullah Akan.

Tek hayali devlet memuru olabilmek. Bunun için gerekli başvuruları yaptığını, sıranın kendisine gelmesini beklediğini söylüyor.

Her şeye rağmen mutlu olduğunu söyleyen Akan, ömrünün sonuna kadar çocukları mutlu etmeye, onları gülümsetmeye devam etmek istiyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu