Yaşam

Giresun'da çocuklar tahta arabalarla yarıştı

23 Nisan 2019 Salı 20:46 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 20:50

Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı.

Adrenalin Motorsporları Kulübü ve Giresun Belediyesi işbirliğiyle Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için hazırlanan özel tahta arabalar piste çıktı. Eski sokak kültürünün canlandırıldığı etkinlikte, çocuklar heyecanlı anlar yaşadı. Adrenalin Motorsporları Kulübü Başkanı Caner Okay, çocukların günümüzde doğaya hasret büyüdüğünü söyledi. Geçmişte yeşil çimenlerde ve tahta arabalarla oyun oynamayı tekrar canlandırdıklarını dile getiren Okay, çocuklara ve tüm Türkiye'ye örnek olmayı amaçladıklarını vurguladı. Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara kupaları, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA Etiketler: giresun tahta araba yarış 23 nisan

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