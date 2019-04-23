Adrenalin Motorsporları Kulübü ve Giresun Belediyesi işbirliğiyle Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için hazırlanan özel tahta arabalar piste çıktı.
Eski sokak kültürünün canlandırıldığı etkinlikte, çocuklar heyecanlı anlar yaşadı.
Adrenalin Motorsporları Kulübü Başkanı Caner Okay, çocukların günümüzde doğaya hasret büyüdüğünü söyledi.
Geçmişte yeşil çimenlerde ve tahta arabalarla oyun oynamayı tekrar canlandırdıklarını dile getiren Okay, çocuklara ve tüm Türkiye'ye örnek olmayı amaçladıklarını vurguladı.
Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara kupaları, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu tarafından verildi.
Kaynak: AA