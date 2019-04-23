Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarındaki Kocadere Kamp Alanı'nda, "Çanakkale Milli Bilinç Kampı"nın hazırlıkları sürüyor.

"57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılacak izciler, kampta etkinlik öncesi hazırlıklarını yapıp, bu sürede konaklayacakları çadırları kuruyor.

Yurt dışı ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden binlerce genç, otobüslerle kafileler halinde kamp alanına gelmeye başladı.

Sela ve top sesleriyle uyanacak, savaş atmosferinde hazırlanacaklar

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, bu faaliyeti 2003 yılında başlattıklarını söyledi.

Her sene bu topraklarda "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"nün yapıldığını belirten Subaşı, "22-26 Nisan'da kamp alanımızda konaklayacak izcilerimiz burada çeşitli faaliyetlere katılacak. Bağımlılıkla mücadele, ilk yardım, kurtarma eğitimleri, yöre hakkında ve savaşla ilgili bilgileri almanın yanı sıra şehitliklere ziyarette bulunacaklar" dedi.

Subaşı, izcilerin, dedelerinin çocukluğundaki çelik çomak, dokuz taş gibi oyunları da oynayacaklarını anlattı.

"Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC gibi ülkelerden buraya katılım olacak. 23 Nisan törenlerimizi, 5 bin izcinin katılımıyla kamp alanımızda gerçekleştireceğiz. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece her il ve ülkeden gelen birer izci 57. Alay Şehitliği ve dedelerinin şehitliğinde geceyi geçirecek.

25 Nisan sabahı izcilerimiz sela ve top sesleriyle her zaman olduğu gibi çadırlarından çıkacak, sis makineleri, savaş atmosferi içinde hazırlanacak. Ardından asker çorbası, hamur kızartması yiyip saçlarına da kınalar yaktıktan sonra, 57. Alay'ın yürüdüğü yollarda tek sıra halinde Conkbayırı'na doğru yürüyüşe geçecekler. Conkbayırı'ndan sonra Kesikdere'nin içinden 57. Alay'ın şehitlerine ulaşıp, oradaki izcilerle buluşup Kemalyeri'nden, Kocadere köyünden kamp alanına 16 kilometrelik yolu yürüyerek ulaşacaklar."

"Çanakkale bizim için çok önemli"

Kampa Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar kentinden katılan 15 yaşındaki Selma Yanova, burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Çanakkale bizim için çok önemli. Boşnak dedelerimiz burada savaştı. Burada olmam çok güzel bir duygu. Gelecek yıllarda da gelmeyi isterim. Bu yıl 57 kişi geldik, her yıl bu rakam artıyor. Novi Pazar'da herkes burayı soruyor. Bizler de yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi anlatıyoruz."

Kampa ikinci kez katılan 16 yaşındaki Selinay Akçağıl, şehitlerin ve Çanakkale'de vatan savunmasında hayatını kaybeden dedelerinin ruhunu yaşattıkları için onurlu olduğunu belirterek, tüm gençleri buraya davet etti.

Kaynak: AA