Şehitler Abidesi, Şahindere ve 57. Piyade Alayı şehitlikleri, Conkbayırı, Atatürk Evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı'nın anıtları...

Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden öğrenciler duygusal anlar yaşıyor.

Ataların kabirleri başında dua eden öğrenci grupları, minnet duygularıyla onları yad ediyor.

Uşak merkez Turhan Akçay İlkokulu öğrencisi Beril Yangın, 23 Nisan'ı Gelibolu Yarımadası'nda geçirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şehitlikleri gezerken çok duygulandığını belirten Yangın, "Savaş döneminde yaşananları hayalimizde canlandırdık. Şehitlerimiz için çok üzüldüm ama buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerden İrem Tunca da bölgenin tarihi hakkında bilgi edindiklerini vurguladı.

"Rehberimiz anlatırken 'Keşke o dönem yaşasaydım, askerlerimize yardım etseydim' diye içimden geçti."

Kaynak: AA