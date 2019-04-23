Mahmut Hazım Kısakürek, "Hayali" yani "Karagöz ustası" olmadan önce tiyatro oyunculuğu yapıyordu.

O, yarım asırdır tiyatroya, çeyrek asırdır da gölge sanatına hizmet ediyor.

Kısakürek, sağlık sorunları nedeniyle kısıtlı hareket kabiliyetine sahip. Ancak eşi Perihan Kısakürek'in yardımıyla Adana'nın sokaklarında sahne kurup çocukları Karagöz-Hacivat ikilisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Henüz 15 yaşındayken tiyatro sanatını öğrenmeye başlayan Kısakürek, yurt içi ve yurt dışında çeşitli tiyatro gruplarında birçok rolde sahneye çıktı.

Eşi ve oğlu yardım etti

Tiyatroda işsiz kaldığı dönemlerde gelir elde etmek için 25 yıl önce önce kukla oynatmaya, devamında Karagöz-Hacivat oyunları sahnelemeye başlayan Kısakürek, oyunlarını izleyen Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin yönlendirmesiyle bu iş üzerine yoğunlaştı.

Kendi tasvirlerini yapan, aralarında çocuk boyama kitabı da dahil 4 oyunu kitap haline gelen Kısakürek, 2012 yılında önce şeker hastası oldu. Devamında geçirdiği menenjit nedeniyle hareket kabiliyetini önemli oranda kaybetti.

Buna rağmen hayata küsmeyen Kısakürek, bir yandan fizik tedavi görürken bir yanda da azmederek bastonla yürümeye başladı. Hareket etmeye başlayınca yeniden Karagöz-Hacivat oynatmak isteyen Kısakürek'e önce oğlu, devamında eşi "Yardak" (Karagöz oynatıcısının yardımcısı) oldu.

İlerlemiş yaşına ve sınırlı hareket kabiliyetine rağmen Kısakürek eşinin yardımıyla hala çeşitli festival veya özel gösterilerle çocuklara geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından olan Karagöz-Hacivat gölge oyununu sahneliyor.

Azimle yeniden yürümeyi başardı

Kısakürek, geleneksel Türk tiyatrosunun ilgisini çektiğini anlattı.

"Yurtdışında bir gölge oyunu festivaline başvurdum. Kabul edildim. Daha önce katıldığım bir festivalden kazandığım tüm parayla malzeme aldım. Tasvir yapmaya başladım. ABD'yi yeniden keşfettim çünkü benim ustam yok. Kimse bana öğretmedi. Günlerce kitabını okudum. Tasvir yapımı için elimi alıştırdım. Çok deri, malzeme harcadım."

Kısakürek, geçirdiği hastalıklar nedeniyle 8 ay yatağa bağımlı olduğunu, fizik tedavi ve azimle yeniden yürüdüğünü belirtti. Yürümeye başlayınca daha kötü olmamak için işine devam etmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Kısakürek, şunları söyledi:

"Çalışmalıyım, iş yapmalıyım, hiç olmazsa Karagöz oynatmalıyım dedim. Oturduğum yerde hem tasvirlerimi yaptım hem de gittim Karagöz oynattım. Bir müddet oğlumla gezdim. Sonra o, hanıma devretti. Yardak oldular bana. Beraber festivallere gittik geldik. Kasabalarda oynadık. Hastalığım ise sürekli ilerledi. Artık ayakta oynatamaz oldum. Bu kez oğlum aynanın ayaklarını kesti, kısalttı. Sahne aşağı indi, bu kez oturarak oynatmaya başladım."

Kaynak: AA