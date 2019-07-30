Siirt'te 76 yıllık dede mesleği dondurma üretimini sürdüren ve 7 şubede hizmet veren Ayaz ve Hüsamettin Hocaoğlu kardeşler, müşterilerine farklı bir lezzet sunma arayışına girdi.

Evlerinde farklı yöntemler deneyen Hocaoğlu kardeşler, kentte yetişen, "Şımmem Salıho" adıyla bilinen kavunun kabuğunu ve içini temizleyerek, içini dondurma ile doldurdu.

Dondurma ile kavunun buluştuğu bu lezzeti çok beğenen iki kardeş, işletmelerinde de hazırlayarak müşterilerinin beğenisine sundu.

Hem göze hem damaklara hitap eden bu lezzet, 40 dereceye ulaşan sıcaklarda müşterilerden tam not aldı.

"Alanımızda marka haline geldik"

İşletme sahibi Hüsamettin Hocaoğlu, kentte 3 kuşak dondurma sektöründe hizmet verdiklerini belirterek, saf süt, şeker, salep ve vanilya kullanarak sade, fıstıklı, bademli ve kakaolu dondurma ürettiklerini söyledi.

Hocaoğlu, yaz sıcaklarında müşterilere farklı lezzetler sunmak için farklı yöntemler denediklerini belirterek, bu amaçla "Şımmem Salıho" adı verilen mayhoş kavun ile dondurmayı bir araya getirdiklerini anlattı.

"Dondurmamızın tadını, yerel ürünümüz olan kavunun ekşi tadıyla birleştirerek, bir lezzet ortaya çıkardık. Evde tüketmek için yapmıştık. Tadını beğenince, işletmemizde kabuğunu soyup, içini temizlediğimiz kavunu dondurmayla doldurup servis etmeye başladık."

Kaynak: AA