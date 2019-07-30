Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Vatandaşların önemli bir bölümü, kurban kesimini vekalet yoluyla yapmayı tercih ediyor. Kurban bağışları konusunda pek çok kurum hizmet veriyor. Bu kurumların başında ise Kızılay geliyor.

“Hilal Olsun Türkiye”

Kızılay, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yola çıktı. Vekaletle kurban kesimi kampanyasında bağış bedelleri yurt içinde 850 TL, yurt dışı için 725 TL olarak belirlendi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kampanyayla ilgili, “Kurbanda, Kızılay modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak kolaylıkla yerine getirebilecek” dedi.

Bağışlarını Kızılay aracılığıyla yapmak isteyenler bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay mobil bağış uygulamasını ve internet bankacılığını kullanabiliyor. Bunun yanı sıra isteyenler www.kizilay.org.tr internet adresini, 168 ücretsiz çağrı merkezini, PTT şubelerini veya Kızılay şubelerini tercih edebiliyor. Kurban bağışı ödemesini kredi kartı aracılığıyla yapacaklara, 4 taksit imkanı da sağlanıyor.

Yurt dışından bağış yapmak isteyenler için farklı kolay ödeme şekilleri mevcut. Vekalet sahipleri ödemelerini, Kızılay internet sayfası üzerinden online yapabilecekleri gibi 0090-216 168 11 22 numaralı telefondan Kızılay’ın danışma hattını arayabiliyor. Bu şekilde uluslararası kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün. Almanya’daki Ziraat Bankası şubelerinde bulunan Kızılay hesapları, ödeme için kullanılabilecek bir diğer seçenek.

İslami usullere uygun kesim

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurbanların modern kombinalarda kesileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“İslami usullere göre vekalet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesim yapılacak. Kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak.”

Kurbanlıkların dağıtımında da kesimde olduğu gibi yine titizlikle hareket edilecek. Etlerin bir kısmı hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bunun yanı sıra aşevlerinde pişirme işlemi gerçekleşecek. Artan kurban etleri ise kavurma konserveleri haline getirilecek. Hazırlanan konserveler, Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

51 ülkede kurban kesimi

Kızılay’a bağışlanan kurbanlar, Türkiye dahil 51 ülkede kesilerek dünyanın dört bir yanında yaşayan yoksullara dağıtılacak. Yurt dışında kurban kesimleri Balkanlar, Afrika, Güney Asya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerini içeren geniş bir coğrafyada yapılacak. Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Rusya, Libya ve Surinam bu yıl Kızılay’ın geniş iyilik coğrafyasına eklenen ülkeler oldu. Kızılay bu yıl, 180 bin vekalet sahibi adına kurban keserek, 4,5 milyon yoksula ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Kızılay, AA