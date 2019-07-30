Kongre salonları, müzeler, dev kültür merkezleri ve eşsiz tarihi mekanlar..

3 imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'da önemli projelere imza atılıyor.

Kültür sanat alanına 5 milyar dolarlık yatırım

Önümüzdeki 2,5 yıl içerisinde yapılacak 5 milyar dolarlık yatırım kültür sanat alanında olacak. Proje tamamlandığında İstanbul’un kültür merkezlerinin dünyada ilk 5’e girmesi bekleniyor.

Son yıllarda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde pek çok proje tamamlandı. Turizmde rekorlar peş peşe geldi. Tarihi mekanlar restore edilerek turizme yeniden kazandırıldı. Onlardan biri Atatürk Kültür Merkezi. Açıldığında kültür sanata etkisi kadar ekonomi içinde önemli bir yatırım olacak.

Bir diğeri ise Büyük Çamlıca Camii Külliyesi. Sergi ve konferans salonları ile Türk-İslam eserleri müzesiyle önemli bir nokta. 2020'de müzenin açılması bekleniyor.

Haliç'i yeniden cazibe merkezine dönüştürecek Tersane İstanbul Projesi de bunlardan biri.

Sosyal medya da oldukça önemli

İstanbul'un kültür sanat alanındaki adımlarının tanıtımı özellikle dijital medyanın kullanımı büyük önem taşıyor.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, şunları söyledi:

"Gelen ziyaretçilerin sosyal medyadaki paylaşımları, medya ve yayın organlarının paylaşımları bizim için çok önemli bir etki yaratacak. Bu önemli bir fırsat. Devamının da gelmesini diliyoruz."

Haber: Ceyda Muslu

Görüntü: Sefa Bakış