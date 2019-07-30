Fatma Yumak 79 yaşında, Adıyaman'da yaşıyor. Fatma teyze 26 yıl önce eşini kaybetti, 5 çocuğunu tek başına büyüttü. Şimdiyse tarlalardan topladığı semizotunu satarak 1 kızına ve 2 torununa bakıyor.

Hem yaşı hem de yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle biraz zorlansa da enerjisini kaybetmiyor.

El arabasıyla sabah saatlerinde merkeze inen Fatma teyzenin iki ayağında da platin var. Ancak o sokak sokak gezerek semizotu satışı yapıyor.

"Semizotu topluyorum, getiriyorum, satıyorum. Çocuklarıma ve yetimlerime bakıyorum. Yoruluyorum, kolay değil ama yine de yapıyorum. Buradakiler benimle gurur duyuyor."

Fatma teyze el arabası ile ekmek parasını kazandığı için takdir topluyor.

Haber, kamera: Ahmet Arslantaş