Elke Lale van Achterberg...

Tekerlekli Sandalye Eskrim U17 ve U23 Dünya Şampiyonu. Hollanda vatandaşı ama o Türkiye için ter döküyor.

Elke Lale, dünyaya geldiğinde sapa sağlamdı.

11 yaşlarında bacağını kırdı ama doktorlar pek önemsemedi. Ancak öyle olmadı. Ayağı hissizleşti, hareket yeteneğini kaybetti.

4 yıl sonra hayatının en zor kararını verdi. 3 Nisan 2015'te ampütasyon ameliyatına girdi ve sonrasında hayatı değişti.

Bu yaşadıklarına rağmen Elke Lale yılmadan çalıştı. Eskrim yapmaya başladı. 2017'de Hollanda'da yılın genci seçildi. 2018'de “Hollanda'da İlham Veren 100 Genç” arasına girdi.

Önce Hollanda Milli Takımı'ndaydı. Kendisiyle çok fazla ilgilenilmediği için mutsuzdu. Ama bir gün yaşadığı şey Türkiye'yi tercih etmesini sağladı.

Elke Lale'nin şimdiki 2020'deki Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak.

Kameraman: Faruk Ölge