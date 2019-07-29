Etiyopya halkı, ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" için seferber oldu.

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla, "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlanıyor.

Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından, kampanya kapsamında öğle saatlerine kadar 140 milyon fidanın dikiminin tamamlandığını duyurdu.

Kampanyaya Güney eyaletinin Arba Minch şehrinde katılan Başbakan Abiy Ahmed, halka, sokağa çıkma ve fidan dikme çağrısında bulundu.

Etiyopya'da yaşayan Abiy Roresa, "Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Bu bizim hayatımız ve burası bizim ülkemiz" dedi.

Roresa, bu çalışmanın, halkı tek bir amaç için bir araya getirdiğini ve birleştirdiğini vurgulayarak, "Gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye de destek verdi

Kampanyaya destek veren Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği çalışanları da Büyükelçilik Konutu'na fidan dikti.

Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu, kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, bunun, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında, ülkede bu yıl 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Çalışmalar, 19. yüzyılın başlarında ormanların ülkenin toplam yüz ölçümüne oranının yüzde 35 olduğuna ancak bu oranın günümüzde yüzde 10’a gerilediğine işaret ediyor.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.

Kaynak: AA