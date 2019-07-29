Son yıllarda hızla yükselişe geçen köpek kuaförlüğü sayesinde, köpekler için birçok detaylı bakım uygulaması yapılabiliyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Muharrem Dindar, yurt dışına giderek pet kuaförlerinden profesyonel eğitim aldı.

Eğitim sonrası yurda dönen Muharrem Dindar, Adapazarı'nda ilk pet kuaförünü açtı. Bilecik, Denizli, Kocaeli, Düzce gibi birçok ilde bulunmayan kuaföre hayvanseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Tırnak bakımı, banyo, fön, kurutma...

Bunun gibi birçok hizmet köpek kuaföründe mevcut.

Haber: Mehmet Karakaş