Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Ormanları'nda bulunan ve bilimsel adı "Formica rufa" olan kırmızı orman karıncaları, toprağın 1 ila 2 metre derinliklerinde barınıyor.

Karıncalar, toprak üstündeki ve ağaçlardaki zararlı böcekleri, lavraları ve tırtılları salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor, ormanların sağlıklı olmasında adeta gönüllü hizmet sunuyor.

Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabiliyor

Yaklaşık 300 bin karıncanın bulunduğu bir koloni, bir hektar ormanlık alanda zararlı böcekleri etkisiz hale getiriyor. Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yıllık 40 karınca kolonisi, parçalara ayrılarak daha düşük rakımlara ve karınca bulunmayan bölgelere naklediliyor. Böylece zararlı böceklerle mücadele sağlanıyor.

Ortalama ağırlığı 8 miligram olan bir kırmızı orman karıncası, kendi ağırlığının 62 ila 100 katı fazlasını kaldırabiliyor. Yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı orman böceği toplayabilen bir kırmızı karıncanın, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu günlük yaşamı güneşin batmasıyla tamamlanıyor.

Ormanların zararlı böceklerden arındırılmasına katkı sağlayan karıncalar ve mücadelesi, yakın çekimlerle görüntülendi.

"Doğanın dengesini koruyorlar"

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Arıkaya Orman İşletmesi Şefi ve Orman Mühendisi Seyda Kanburoğlu Esmer, orman zeminin yaklaşık 2 metre altında barınan kırmızı karıncaların zararlı böceklerle mücadele ettiğini söyledi.

Kırmızı orman karıncalarının salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirdiği zararlı böceklerin ve larvalarının doğada artmasına engel olduğunu anlatan Esmer, şöyle konuştu:

"Kırmızı orman karıncaları doğanın dengesini koruyor. Ormanda koloniler halinde yaşıyorlar. Her yuvada ortalama 300 bin karınca bulunuyor. Kolonide ana karınca ve işçi karıncalar var. Ana karınca yuvanın derinlerinde yaşar ve işçi karıncaların taşıdığı maddelerle besleniyor."

Karıncaların olduğu ormanlarda sağlıklı ağaçlar yetişiyor

Esmer, her yıl nisan aylarında ormanda az bulunan yerlere kırmızı karınca nakli yaptıklarını belirterek, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki ormanlarda yılda 40 yuva nakli gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yuvadaki ana karınca ve işçi karıncaların bir kısmını sabahın erken saatlerinde alarak, onların az olduğu bölgede yeni bir yuva oluşturarak yaşamlarını sürdürmelerini sağladıklarını anlatan Esmer, "Taşıdığımız yuvalara yaban hayvanları zarar vermesin diye önlemler alıyoruz. Kırmızı orman karıncasının yer aldığı ormanlarda zararlı böcekler bulunmadığı için sağlıklı ağaçlar yetişiyor" dedi.

Kaynak: AA