Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk olacağını ve bu dönemlerde trafik kazalarının arttığını söyledi.

Aşırı hız yapılmamasının önemine işaret eden Apaydın, araçların hızı arttıkça sürücülerin görüş mesafesinin daraldığını dile getirdi.

Apaydın, tatile çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı." ifadesini kullandı.

"Yağışlı günlerde zemine dikkat edilmeli"

Yolların belirli kesimlerinde Elektronik Denetleme Sistemi olduğunu anımsatan Apaydın, söz konusu uygulamanın kurallara uyulması açısından yararlı olduğunu kaydetti.

Apaydın, "Sürücülerin hız sınırına, yollarda çalışma yapılan yerlere ve özellikle yağışlı günlerde zeminin durumuna dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Sürücülere seyir halindeyken telefon ve radyo gibi cihazlarla ilgilenmemeleri uyarısında bulunan Apaydın, bu tür araçların dikkati dağıtarak kazaya yol açtığını söyledi.

"Kazaların çoğunluğu hızdan kaynaklı"

Gelişmiş ülkelerde trafik cezalarının caydırıcı olduğunu anlatan Apaydın, "Biz ise 'Ceza yazarlarsa öderiz' deyip geçiyoruz. Kazaların çoğunluğu hızdan kaynaklı. Eğer bunu kontrol altına alabilirsek, kuralları ihlal etmezsek başarılı bir seyahat gerçekleştiririz." dedi.

Apaydın, trafik kazalarında sürücü kusurunun yüzde 90'lar düzeyinde olduğunu ifade ederek, şehirlerarası otobüs şoförlerinin uykusuz yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA