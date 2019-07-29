Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan tarihi bina, bölgede "Gavur Hamamı" olarak biliniyor. Binanın çocuk kütüphanesi olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan rölöve (bir sanat eserinin kopyası), restitüsyon (yeniden tasarlama) ve restorasyon projeleri onaylandı. İlerleyen günlerde tarihi hamamda restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Başka bir bina da kurs merkezi olacak

1930 yılında yapılan ve bir dönem banka olarak hizmet veren başka bir tarihi bina ise, restore edilerek kadınlar için kurs merkezi haline dönüştürülecek.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl süreceğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Bu tarihi binalarla ilgili restorasyon projesi Manisa Valiliği koordinasyonunda hazırlandı. Tarihi hamam inşallah çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Diğer yapı ise kadınlar için kurs merkezi olacak. Tarihi binalarımızın aslına uygun restorasyonu yapıldıktan sonra halkımıza hizmet etmesini hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: AA