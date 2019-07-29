Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 10 aile, atlarını güne Deli Çay'ın tatlı sularında koşarak başlatıyor. Atlar buradan Van Gölü kıyısına getiriliyor. Kumsalda ve serin suda idmanlar sürüyor. Bölgede yapılan antrenmanlar atların performansını da artırıyor.

İdmanlarını Erciş'te yapan atların çok fazla oksijen aldığını söyleyen Erciş Karakoyun Türkmen Derneği Başkanı İzzet Şefketoğlu, "Arap atları hipodroma gittiğinde koşu performansları yüzde 25 artıyor" dedi.

Van Gölü'nün sodalı suyu atlar için de şifa kaynağı. Deri altında ve deri üstünde hastalıkları olan atlar, göl suyu sayesinde daha kolay iyileşiyor.

Sıcak havalarda tedavi ve idman için göle giren atlar gün boyu serin suyun tadını çıkarıyor.

Haber: Necmettin Karaca