Pitaya olarak da bilinen ejder meyvesi, besin değeri hayli yüksek bir meyve.

Meyve, tropik meyvelerin üretildiği Antalya'nın Alanya ilçesine hemen uyum sağladı. Masrafsız ve bakımı kolay olan bu bitki, dikildikten bir yıl sonra ürün veriyor. Alanya'da bir dönümden 10 bin meyve elde edilebiliyor. Tadı güzel, sağlığa faydası çok.

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, meyvenin tat olarak kiviye benzediğini söyledi.

Asya'ya göre daha ucuz

Alanya'dan Ortadoğu'ya satılan ejder meyvesinin yeni adresi Avrupa. Türk üreticiler, yeni pazardan umutlu. Bölgeye yakın oldukları için Asyalı üreticilere göre daha avantajlı.

Ejder meyvesi üreticisi Hasan Peker, Alanya ejder meyvesinin fiyatının Asya'ya göre çok daha ucuz olduğunu anlattı.

"Dış ülkedeki tane fiyatı 6 euro. Şu an bizim ülkemizde çıkış fiyatı 10 lira ile 20 lira arasında, gramajına göre değişiyor."

Alanyalı üreticiler ejder meyvesi üretiminde Avrupa pazarını genişletmeyi hedefliyor.

Haber: Özgür Yılmaz